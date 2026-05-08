Гребцы из Подмосковья выиграли три медали на отборе к Спартакиаде

Спортсмены Московской области завоевали золото, серебро и бронзу на всероссийских соревнованиях по академической гребле «Отбор на Спартакиаду среди сильнейших спортсменов России» в Москве. Турнир прошел с 3 по 6 мая 2026 года на гребном канале «Москва» в Крылатском, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль в четверке без рулевого среди мужчин завоевал экипаж Московской области в составе Олега Дудко, Ивана Кладова, Романа Ломачева и Андрея Потапкина. Подмосковные спортсмены показали результат 6 минут 24,30 секунды, опередив команды Липецкой области (6:30,79) и Тверской области (6:38,83).

Серебро в восьмерке с рулевым среди женщин выиграл экипаж из Подмосковья, в который вошли Софья Крутикова, Дарья Ковалева, Мария Макарова, Полина Лифантьева, Полина Белова, Анна Кореневская, Екатерина Костюхина, Ольга Иноземцева и рулевая Анна Русскова. Команда финишировала с результатом 6 минут 53,04 секунды. Победу одержала сборная Москвы, бронза досталась Санкт-Петербургу.

Бронзовые награды в четверке без рулевого среди женщин завоевали Милина Романова, Ксения Чуркина, Анастасия Середа и Ксения Чернышова с результатом 7 минут 7,66 секунды. Первое место заняла команда Москвы, второе — Краснодарский край.

Соревнования стали ключевым этапом отбора на Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов. Финал по академической гребле пройдет в сентябре 2026 года в Казани. Подмосковные призеры представят регион на Спартакиаде, которая является важным внутрироссийским стартом и этапом допуска в сборную России для участия в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.