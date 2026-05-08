сегодня в 13:31

В Подмосковье в 2025 году вынесли почти 500 ЛЭП и 14 подстанций

Энергетики Подмосковья в 2025 году вынесли из зон застройки 14 трансформаторных подстанций и почти 500 линий электропередачи. Работы обеспечили строительство и реконструкцию более 90 объектов, включая школы, дороги и линии МЦД, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты «Мособлэнерго» подвели итоги работ по выносу и переустройству электросетевой инфраструктуры, попавшей в пятна застройки. В 2025 году были перенесены 14 трансформаторных подстанций, более 340 линий электропередачи напряжением 6/10 кВ и свыше 130 линий напряжением 0,4 кВ.

Это позволило реализовать свыше 90 социально значимых и инфраструктурных проектов. Среди них — строительство 22 социальных объектов, включая школы, детские сады и поликлиники, благоустройство 17 рекреационных и исторических территорий, а также модернизация 16 объектов железнодорожной инфраструктуры. Работы затронули объекты Московских центральных диаметров, высокоскоростную магистраль Санкт-Петербург — Москва и Рублево-Архангельскую ветку метро.

Кроме того, энергетики обеспечили условия для проектирования и строительства 34 дорожных объектов. В их числе реконструкция Осташковского шоссе, модернизация участка Волоколамское шоссе — Козино — Нефедьево, капитальный ремонт дороги у границ национального парка «Лосиный остров» и строительство ТПУ «Подольск».

«Благодаря системной работе по выносу и переустройству сетей мы обеспечили энергетическую основу для строительства ключевых объектов региона. Перемещение подстанций и почти полутысячи линий без потери качества энергоснабжения — сложная задача, требующая высокой координации и соблюдения норм безопасности», — подчеркнул Сергей Воропанов.

Министр энергетики Московской области добавил, что четкое проектирование и строгие требования безопасности позволяют гарантировать бесперебойное электроснабжение новых и действующих объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.