Транспорт Подмосковья украсили к 9 Мая и запустили акции

Общественный транспорт Московской области украсили ко Дню Победы, а перевозчики подготовили памятные акции для пассажиров. Праздничные мероприятия пройдут 8 и 9 мая в автобусах, поездах и на станциях региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Перевозчики Подмосковья оформили автобусы, троллейбусы и электропоезда флагами и символикой Дня Победы. «Мострансавто» присоединилось к акции «Бессмертный полк»: в салонах автобусов разместили портреты ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 8 мая сотрудники компании раздадут пассажирам георгиевские ленты. В Химках водители троллейбусов в праздничных поло лично поздравят жителей и гостей округа.

9 мая в 12:00 по всему региону пройдет акция «Гудок Победы». В память о героях тысячи водителей автобусов и такси, машинистов электропоездов и дорожных специалистов одновременно подадут звуковой сигнал.

6 мая в Балашихе стартовала традиционная акция «Электропоезд Победы», организованная совместно с администрацией городского округа и ЦППК. У станции Железнодорожная прошел митинг, выступили творческие коллективы и духовой оркестр. Участники и волонтеры развернули 30-метровую георгиевскую ленту.

С 9 по 11 мая в поездах «Иволга» и на билетных автоматах ЦППК будут транслировать тематические открытки. Компания также оформила электропоезд ЭП2ДМ в стилистике праздника: вагоны украшены георгиевскими лентами, гвоздиками и серебряными журавлями, внутри размещена экспозиция с архивными фотографиями и плакатами. Поезд курсирует по МЦД-4, а также по Киевскому и Горьковскому направлениям с остановками у Музея Победы.

На станциях и в поездах Ленинградского направления 9 мая пассажирам вручат флажки, открытки и георгиевские ленты. Во всех электропоездах ЦППК и МТППК прозвучит аудиопоздравление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.