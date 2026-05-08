Дорожники Подмосковья за неделю убрали граффити в 7 округах

Специалисты Мосавтодора за минувшую неделю устранили граффити и незаконную рекламу на остановках и дорожных знаках в семи округах Подмосковья. Работы провели на региональных дорогах в Люберцах, Солнечногорске, Раменском, Химках, Фрязине, Красногорске и Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С остановочных павильонов удалили вандальные надписи на Октябрьском проспекте в Люберцах и на улице Советской в поселке Красково городского округа Люберцы. Также граффити убрали на улице Куйбышева в поселке Менделеево городского округа Солнечногорск.

Несанкционированную рекламу ликвидировали с павильонов на Жуковском шоссе в селе Быково Раменского округа и на Набережном проезде в квартале Клязьма в Химках.

Кроме того, дорожники привели в нормативное состояние дорожные знаки. Во Фрязине на улице Московской и в Красногорске на улице Октябрьской их очистили от незаконной рекламы, а в Сергиевом Посаде на проспекте Красной Армии — от граффити.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.