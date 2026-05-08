Минобороны: ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия

Объявленное Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ перемирие продлится с 00:00 8 мая до 10 мая. Все боевые действия в зоне СВО с российской стороны полностью прекращены.

При этом бойцы киевского режима продолжали наносить удары по позициям российских военных и гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. К настоящему моменту зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня

В оборонном ведомстве добавили, что Вооруженные силы РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия с украинской стороны. Российская армия нанесла ответные удары по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов ВСУ, а также по пунктам управления и местам запуска беспилотников противника.

