В нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился редчайший малыш трубкозуба. Это настоящий праздник для зоопарка, ведь в настоящее время в России работают только два учреждения, где эти необычные животные успешно размножаются, об этом сообщила пресс-служба «Лимпопо» .

Трубкозубы — довольно грузные животные, и их манера передвижения может навредить детенышу. Поэтому для безопасности малыша его выкармливают вручную.

В зоопарке организовали специальный график дежурств, кормление происходит каждые четыре часа. У детеныша хороший аппетит, и он уже потихоньку набирает вес.

Есть и одна особенность, которая пока не позволяет узнать, кто родился: у трубкозубов отсутствуют ярко выраженные внешние признаки пола. Сотрудники зоопарка уже строят предположения, но точно определить пол малыша смогут только тогда, когда он немного подрастет и окрепнет. Имя для нового жителя зоопарка также пока не выбрали.

