Май 45-го в сердце Москвы: куда сходить в столице на День Победы 2026 года

В материале РИАМО — о том, какие мероприятия пройдут в Москве на День Победы 2026.

9 мая 2026 года Москва отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В 2026 году программа акцентирует внимание на «живой истории» — иммерсивных проектах, которые позволяют не просто наблюдать, а сопереживать событиям прошлого.

Поклонная гора: выставки, акции, концерт

Парк Победы на Поклонной горе остается главной точкой притяжения. Здесь в этом году развернут интерактивный городок, где история оживет буквально на глазах. Главный объект — Музей Победы — представит обновленную иммерсивную экспозицию «Подвиг Народа». Это не просто витрины, а воссозданные в натуральную величину локации: библиотека в блокадном Ленинграде, заводской цех, госпитальная палата и даже разрушенные улицы Берлина.

9 мая вход в музей сопровождается бесплатными экскурсиями, а на площади перед ним пройдет акция «Стена Памяти». Любой желающий может прикрепить портрет своего героя к специальным стендам. Вечером здесь же состоится большой гала-концерт с участием звезд эстрады и ведущих военных хоров страны.

Где: Москва, Площадь Победы, д. 3

Балет «Война и мир» в Большом театре

Одним из самых статусных культурных событий дня станет выступление объединенной труппы Большого и Мариинского театров. В этот вечер будет представлена грандиозная опера Сергея Прокофьева «Война и мир». Масштабная постановка с участием сотен артистов хора и оркестра отражает несгибаемый дух народа.

Где: Историческая сцена Большого театра, Москва

Когда: 9 мая (19:00), 10 мая (11:00 и 18:00), 11 мая (11:00 и 18:00)

Сколько стоит: от 7500 (партер)

Концерт военной песни в «Зарядье»

В концертном зале «Зарядье» в 19:00 начнется торжественная программа «Великой Победе посвящается». Российский национальный оркестр под управлением Федора Безносикова исполнит произведения, ставшие музыкальными символами стойкости: от фрагментов Седьмой симфонии Шостаковича до «Вариаций на тему песен военных лет». Уникальная акустика зала и панорамные виды на праздничный Кремль создают атмосферу глубокого эмоционального сопереживания.

Где: г. Москва, ул. Варварка, д. 6, стр. 4

Когда: 9 мая в 19:00

Сколько стоит: от 800 рублей

Выставка и концерт в Еврейском музее и Центре толерантности

10 мая в музее пройдут праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы. Посетителей ждет бесплатная выставка «За нами Москва. К 85-летию обороны Москвы», где можно будет узнать о ключевых этапах защиты столицы, быте осажденного города и контрнаступлении советских войск. У входа в музей разместят военную технику: зенитное орудие, легендарную реактивную установку БМ-13 «Катюша» и танк Т-26. В течение дня артисты театра и кино будут читать стихи военных лет, а народные исполнители — петь песни времен ВОВ. Центральным событием станет концерт Александра Иванова и группы «Рондо» с хитами 90-х. Для полного погружения в атмосферу на летней веранде музея будет работать «полевая кухня».

Где: Москва, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А (вход с Новосущевского переулка)

Когда: концерт состоится 10 мая с 14:00

Сколько стоит: бесплатно

Бесплатные военные фильмы в кинотеатрах

В 10 кинотеатрах сети «Москино» состоятся бесплатные показы в рамках программы «Герои экрана: фронтовики». Зрители увидят фильмы с легендарными актерами и режиссерами — ветеранами Великой Отечественной войны. Среди них, например, «Судьба человека», «Они сражались за Родину», «Белорусский вокзал» и другие. Выберите удобный кинотеатр и зарегистрируйтесь на сеанс.

Где: в кинотеатрах сети «Москино»

Когда: 9 мая

Праздничные окружные площадки Москвы

Приходите семьями на ближайшие для вас площадки, чтобы послушать и вместе спеть военные песни, посмотреть театрализованные постановки, поздравить ветеранов, почувствовать дух Победы.

Где: Ново-Переделкино, ул. Лукинская, 12; Измайловский парк, аллея Большого Круга, 7; Парк «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, 1; Музей-заповедник «Царицыно», ул. Дольская, 1; Воронцовский парк, ул. Воронцовский парк, 3

Когда: 9 мая

Парк Горького: Майский вальс и ретро-атмосфера

Парк Горького традиционно превращается в огромную танцплощадку. В 2026 году здесь воссоздадут атмосферу 9 мая 1945 года: на аллеях будут играть духовые оркестры, а профессиональные танцоры проведут мастер-классы по рио-рите, танго и вальсу. Ожидается, как и в предыдущие годы, работа полевых кухонь, где москвичей угостят гречневой кашей.

Где: Парк Горького

Когда: 9 мая

ВДНХ: Фестиваль «Живое эхо Великой Победы»

9 мая с 12:00 в режиме нон-стоп у фонтана «Дружба народов» будет идти спектакль-концерт — всего девять с половиной часов. Там же, рядом с фонтаном «Каменный цветок», будет организована фотозона с прибывающим поездом на Белорусский вокзал. Кроме того, детей и взрослых будут ждать у павильона № 59 на мастер-классы, в том числе по созданию писем-треугольников. Желающие смогут написать письма и участникам специальной военной операции.

В Доме российской кухни 9 и 10 мая гостей ждет специальное меню фронтовой военно-полевой кухни от многонациональной команды поваров из регионов РФ — наследников участников войны и тружеников тыла.

Где: парк ВДНХ

Когда: 9 и 10 мая

Спектакль «А зори здесь тихие…» в театре на Малой Ордынке

Для тех, кто предпочитает драматическое искусство, театр на Малой Ордынке подготовил специальный показ спектакля по повести Бориса Васильева. В 18:00 зрители увидят новую интерпретацию классического сюжета. Режиссерский подход 2026 года делает акцент на молодежную аудиторию, используя современные визуальные приемы, но сохраняя бережное отношение к первоисточнику. Режиссер погрузит зрителя в далекие события, в атмосферу военного времени, максимально совмещая два вида искусства — кино и театр, документально близко покажет эмоции героев, оживляя картины удивительного мужества, ставшие памятью поколений.

Где: Малая Бронная ул., 4

Когда: 9 мая

Сколько стоит: от 500 рублей

День Победы на Острове Мечты

Ландшафтный парк «Остров Мечты» подготовил семейную программу на площади «Москва». 9 Мая с 12:00 до 16:00 в южном ландшафтном парке «Острова Мечты» и в городском променаде на площади «Москва» пройдет масштабный праздник, посвященный Дню Победы.

Главный символ дня — уникальная инсталляция «Города-Герои», посвященная связи времен и поколений. Посетителей ждет концерт лучших творческих коллективов Юга Москвы, тематические фотозоны, полевая кухня и выставка военной техники. Гости смогут попробовать себя в роли актеров в спектакле-реконструкции «Снимается кино».

Где: Москва, проспект Андропова, д. 1

Когда: 9 мая с 12:00 до 16:00

Сколько стоит: бесплатно

Праздничная программа в музее-заповеднике «Коломенское»

9 мая в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет масштабная праздничная программа, посвященная Дню Победы.

На сцене у Дворца царя Алексея Михайловича гостей ждут выступления хора «Хоросапиенс» с музыкально-литературной композицией «Военные письма», фольклорного ансамбля «Поверье», оперной певицы Олеси Мирошниченко, музыкального трио «Бурлеск/оркестр», хора русской песни «Московия» и ансамбля песни и пляски «Барыня» с программой «Песни военных лет». В течение дня пройдут мастер-классы по танцам: «Победные танцы» и «Вальс Победы». На набережной будут звучать бардовские песни, а для всех желающих организованы творческие занятия — «Журавли памяти», «Голуби мира», «Гвоздика — символ Победы». С 12:00 до 18:00 на площадке «Зингаро» будет работать полевая кухня.

Где: пр-т Андропова, 39

Когда: 9 мая с 12:00

Сколько стоит: бесплатно