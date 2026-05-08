Пишет песни к 9 Мая: суд освободил вора в законе Хобота из-за его слепоты

64-летнего вора в законе Андрея Вознесенского (Беляева), известного как Хобот, выпустили из колонии, несмотря на приговор. Суд освободил мужчину из-за его слепоты, сообщает «112» .

Год назад вор в законе получил 8 лет и 2 месяца лишения свободы. К моменту вынесения приговора Вознесенский почти полностью ослеп. Адвокаты настаивали на освобождении Хобота, но прокурор был против. В итоге суд все-таки выпустил вора в законе на свободу.

Вознесенский не стал отмечать свое освобождение, но поблагодарил суд. Он также заявил, что жизнь в темноте ощущается по-другому. При этом мужчина в будущем планирует вернуть зрение с помощью электронного импланта. Хоботу во всем помогает супруга, которая пытается облегчить ему жизнь. Как-то раз она даже отправила ему специальные тапочки для распознавания углов.

Сам вор в законе переквалифицировался в поэта-песенника. Так, к 9 Мая он анонсировал композицию о маршале Жукове и песню, написанную для детского хора Петербурга. Мужчина заявил, что сейчас для России настало тяжелое время, и выразил намерение отправлять нуждающимся гуманитарную помощь.

Хобот отбывал наказание около пяти раз. В последний раз его отправили в колонию за занятие высшего положения в преступной иерархии. По словам мужчины, с каждым новым сроком он пересматривал взгляды на жизнь.

