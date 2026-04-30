сегодня в 10:46

Лавров заявил о желании возобновить переговоры с Украиной

Россия по-прежнему заинтересована в возобновлении переговоров с Украиной на прежних пониманиях, достигнутых Москвой и Вашингтоном, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Подробнее об этом он рассказал на пресс-конференции с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым, сообщает газета «Известия» .

«Мы по-прежнему заинтересованы в возобновлении переговорного процесса на основе имеющихся российско-американских пониманий, вчера в телефонном разговоре с президентом (США Дональдом — ред.) Трампом президент (России Владимир — ред.) Путин подтвердил эту нашу позицию», — заявил глава российской дипломатии.

Ранее замглавы МИД России Георгий Борисенко также сообщал, что Москва выступает за продолжение мирных переговоров по Украине, несмотря на паузу в контактах. Не исключено, что новые консультации могут пройти в Саудовской Аравии, заявлял дипломат.

Последние активные переговоры по украинскому урегулированию проходили в Абу-Даби в феврале 2026 года.

