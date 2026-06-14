Сказали выходить в город: рейс Самарканд-Москва отменили после 3 часов ожидания

Как рассказали пассажиры, вылет был запланирован на 17:00, однако его переносили каждый час — ждать приходилось в аэропорту. Позже им объявили об отмене самолета.

В аэропорту пояснили, что борт, на котором они должны были полететь, вместо Самарканда приземлился в Самаре по неизвестной причине. В связи с этим им сказали выходить в город.

По словам пассажиров, билеты на следующий рейсы отсутствуют. Никаких альтернатив им не предложили.

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