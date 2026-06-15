Соединенные Штаты и Иран подписали мирное соглашение

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил о заключении мирного договора между США и Ираном. Соглашение подписано в онлайн-формате, а очная церемония пройдет 19 июня в Швейцарии, сообщает Mash .

Стороны договорились о немедленном и постоянном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Посредники проведут серию встреч уже на этой неделе для обсуждения выполнения договоренностей.

В переговорах участвовали Катар, Саудовская Аравия и Турция.

Американский президент Дональд Трамп также подтвердил заключение сделки. Он объявил об открытии Ормузского пролива.

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