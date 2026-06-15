При пожаре в доме в Самаре оказались повреждены 24 квартиры

В Самаре в доме на улице 22 Партсъезда, где произошел взрыв и пожар, оказались повреждены десятки квартир, сообщил глава города Иван Носков.

Ущерб нанесен 24 квартирам. На месте работали 111 сотрудников МЧС и 32 единиц техники, также дежурили 3 бригады скорой помощи.

«Дом оперативно был отключен от газа. Работа пожарных осложнялась жаркой погодой», — отметил Носков в мессенджере МАКС.

Ранее пожар вспыхнул после взрыва, который случился в магазин на первом этаже дома. На данный момент возгорание локализовано. Пострадали 5 человек.

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