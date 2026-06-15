При пожаре в доме в Самаре оказались повреждены 24 квартиры
В Самаре в доме на улице 22 Партсъезда, где произошел взрыв и пожар, оказались повреждены десятки квартир, сообщил глава города Иван Носков.
Ущерб нанесен 24 квартирам. На месте работали 111 сотрудников МЧС и 32 единиц техники, также дежурили 3 бригады скорой помощи.
«Дом оперативно был отключен от газа. Работа пожарных осложнялась жаркой погодой», — отметил Носков в мессенджере МАКС.
Ранее пожар вспыхнул после взрыва, который случился в магазин на первом этаже дома. На данный момент возгорание локализовано. Пострадали 5 человек.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.