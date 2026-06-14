сегодня в 22:35

Пожар в доме в Самаре локализовали на площади 300 «квадратов»

В Самаре в доме, где произошел взрыв, горят квартиры на втором, третьем и четвертом этажах первого подъезда. Пожар уже локализован, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Огонь был локализован в 22:30 по местному времени.

К тушению привлечены 111 специалистов и 32 единицы техники.

По предварительным данным, погибших нет.

Ранее в магазине на первом этаже дома взорвался газовый баллон, из-за чего вспыхнул пожар. Пострадали пять человек, среди которых два ребенка.

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