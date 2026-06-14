Пять человек пострадали при пожаре в многоэтажке в Самаре Происшествия сегодня в 22:17

В Самаре в результате взрыва и пожара в многоквартирном доме на улице 22 Партсъезда пострадали пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

Среди них есть двое несовершеннолетних детей. Всех госпитализировали. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии. Ранее в доме взорвался газовый баллон, после чего начался пожар. По предварительным данным, хлопок раздался в магазине на первом этаже. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.