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Газовый баллон рванул в квартире многоэтажки в Самаре

Взрыв и пожар произошли в в пятиэтажном жилом доме в Самаре. По предварительным данным, ЧП произошло из-за рванувшего газового баллона в одной из квартир, сообщает SHOT .

В воскресенье вечером жители района 22 Партсъезда услышали мощный взрыв и увидели густой столб дыма, который был виден издалека.

Предварительно, возгорание началось в магазине на первом этаже. Взрыв произошел, когда пламя добралось до одной из квартир.

На опубликованных кадрах видно, как полыхает помещение на первом этаже, а также квартиры на втором и третьем. На месте работают сотрудники МЧС.

Спасатели вытаскивали людей по лестницам из квартир. В данный момент информации о пострадавших в результате происшествия нет.

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