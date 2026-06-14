Газовый баллон рванул в квартире многоэтажки в Самаре
Фото - © Telegram-канал SHOT
Взрыв и пожар произошли в в пятиэтажном жилом доме в Самаре. По предварительным данным, ЧП произошло из-за рванувшего газового баллона в одной из квартир, сообщает SHOT.
В воскресенье вечером жители района 22 Партсъезда услышали мощный взрыв и увидели густой столб дыма, который был виден издалека.
Предварительно, возгорание началось в магазине на первом этаже. Взрыв произошел, когда пламя добралось до одной из квартир.
На опубликованных кадрах видно, как полыхает помещение на первом этаже, а также квартиры на втором и третьем. На месте работают сотрудники МЧС.
Спасатели вытаскивали людей по лестницам из квартир. В данный момент информации о пострадавших в результате происшествия нет.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.