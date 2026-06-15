Росавиация ограничила ночные полеты российских авиакомпаний в Иран

С 14 по 24 июня 2026 года в период с 23:00 до 11:00 мск запрещены вылеты российских перевозчиков из аэропортов РФ в аэропорты Ирана.

В остальное время — с 11:01 до 22:59 мск — решение о полетах в Иран должно приниматься на основе оценки рисков.

Меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.