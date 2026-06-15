Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Тверской области

В Тверской области годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа. Его доставили в больницу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в доме № 27 по улице Энергетиков в городе Конаково. По предварительным данным, ребенок был в комнате еще с тремя детьми. Мать в это время находилась в другой комнате.

В связи с произошедшим организована процессуальная проверка. По ее итогам будет дана оценка исполнению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.

На место происшествия отправился Конаковский межрайонный прокурор Сергей Ершов.

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