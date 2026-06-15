Ормузский пролив откроют в течение 30 дней после подписания сделки
Ормузский пролив открыт будет в течение 30 дней после подписания сделки между Ираном и США. Затем нефть снова начнет поступать как для региона, так и для всего мира, сообщает ТАСС.
При этом положения соглашения между странами будут закреплены соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН.
Ранее Соединенные Штаты и Иран достигли соглашения. Сделка была подписана в онлайн-формате. Очная церемония пройдет 19 июня в Швейцарии.
На фоне этого цены на нефть начали падать.
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