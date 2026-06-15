Аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы только по согласованию

Московский аэропорт Домодедово начал работать с ограничениями. Из-за этого могут быть изменения в расписании рейсов, сообщает пресс-служба Росавиации.

На данный момент авиагавань принимает и отправляет рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — отметили в Росавиации.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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