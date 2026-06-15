Два человека скончались после пожара в доме в Самаре
В результате пожара в многоэтажном доме в Самаре есть погибшие. По предварительным данным, скончались два человека, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В здании было обнаружено тело женщины. Спасатели МЧС приостановили работы, утром они продолжатся.
Ранее в доме на улице 22 Партсъезда вспыхнул пожар после взрыва, который случился в магазин на первом этаже. Из-за этого пострадали 5 человек.
24 квартиры оказались повреждены.
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