Два человека скончались после пожара в доме в Самаре Происшествия сегодня в 02:41

В результате пожара в многоэтажном доме в Самаре есть погибшие. По предварительным данным, скончались два человека, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В здании было обнаружено тело женщины. Спасатели МЧС приостановили работы, утром они продолжатся. Ранее в доме на улице 22 Партсъезда вспыхнул пожар после взрыва, который случился в магазин на первом этаже. Из-за этого пострадали 5 человек. 24 квартиры оказались повреждены. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.