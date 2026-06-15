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На Камчатке мужчина погиб в результате нападения медведя

На Камчатке ликвидировали медведя-людоеда на месте гибели рыбака, сообщается на сайте краевого правительства.

Происшествие случилось в полутора километрах от поселка Озерновский Усть-Большерецкого округа. Сигнал о случившемся поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу от очевидца.

Как рассказал министр по ЧС Камчатского Края Сергей Лебедев, на место прибыли полицейские и охотник-дружинник. Они застали медведя на теле погибшего рыбака.

В связи с прямой угрозой жизни медведь был ликвидирован. На место также приехала бригада скорой помощи — медики констатировали смерть пострадавшего.

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