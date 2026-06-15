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Нефть падает в цене на фоне заявления Трампа о соглашении с Ираном

Мировые цены на нефть снижаются после открытия торгов, достигнув 83,91 доллара за баррель. Это следует из данных торгов, сообщает РИА Новости .

По состоянию на 01:05 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,92% относительно предыдущего закрытия — до 83,91 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI подешевели на 4,55% — до 81,02 доллара.

Падение произошло после заявления президента США Дональда Трампа о заключении сделки с Ираном.

Ранее соглашение между странами было подписано в онлайн-формате. Очная церемония пройдет 19 июня в Швейцарии.

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