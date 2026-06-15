Количество погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго возросло до 181

Количество смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 181, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

По данным министерства здравоохранения страны, число подтвержденных случаев заражения Эболой в ДР Конго выросло до 782, из них 181 закончился летальным исходом.

При этом в последнем оперативном отчете зафиксировано 72 новых случая заражения за последние сутки. Это один из самых значительных скачков заболеваемости за время нынешней вспышки, которая является 17-й по счету в стране.

Ранее врачи и медперсонал ДРК объявляли общенациональную забастовку. Они требовали увеличения зарплат, улучшения условий работы и дополнительных выплат за работу с больными лихорадкой Эбола.

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