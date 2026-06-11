В ДР Конго растет число жертв Эболы: 136 погибших, врачи бастуют

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 676. Об этом сообщило в ежедневном бюллетене конголезское министерство связи и по делам СМИ, пишет ТАСС .

Число смертей от Эболы в ходе текущей вспышки составляет 136. До этого сообщалось о 635 инфицированных и 127 умерших. Всемирная организация здравоохранения ранее оценила риск распространения инфекции как «очень высокий» для ДРК и «высокий» для соседних стран, включая Уганду.

Врачи и медицинский персонал ДРК объявили общенациональную бессрочную забастовку, в том числе в зонах вспышки Эболы. Они требуют увеличения зарплат, улучшения условий работы и дополнительных выплат за работу с больными лихорадкой Эбола.

Правительство пока не идет на уступки. Забастовка создает дополнительные риски для сдерживания эпидемии, поскольку медицинские работники находятся на передовой борьбы с вирусом.

Эпицентр вспышки, которая началась 15 мая, находится на востоке страны в провинции Итури. Заболевшие лихорадкой Эбола выявлены еще в двух провинциях ДРК — Северное Киву и Южное Киву. Значительные территории этих провинций, включая их столицы, находятся под контролем повстанцев, которые практически не имеют средств для поддержания нормальной работы системы здравоохранения.

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