Американский певец Оливер Три разбился в авиакатастрофе в Бразилии

Американский музыкант Оливер Три Никелл, выступавший под псевдонимом Оливер Три, погиб в возрасте 32 года при столкновении двух вертолетов в западной части Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС со ссылкой на портал G1.

По данным СМИ, пожарную службу вызвали на место происшествия в 08:59 по местному времени (14:59 мск). Очевидцы рассказали, что вертолеты столкнулись в воздухе и рухнули на парковку, после чего один из них взорвался.

На борту также находились аргентинский видеоблогер Гаспар Прим, бразильский продюсер Лукас Брито Чавес и аргентинский режиссер музыкальных клипов Лукас Виньяле. Все они погибли.

Оливер Три известен такими песнями, как «When I’m Down» и «Life Goes On». Как сообщает SHOT, в 2021 году музыкант делился, что несколько месяцев находился в Москве, где работал над альбомом Cowboy Tears.

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