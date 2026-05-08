Президентский фонд природы собрал истории героев и природных территорий времен ВОВ

В преддверии 9 мая Президентский фонд природы совместно с заповедниками и национальными парками страны подготовил серию архивных карточек и историй о том, как особо охраняемые природные территории были связаны с событиями Великой Отечественной войны, передает пресс-служба фонда.

Многие заповедники в эти дни опубликовали архивные фотографии, воспоминания сотрудников и материалы о событиях 1941–1945 годов. Одни территории оказались в зоне боевых действий и на линии фронта, другие — в глубоком тылу, где сотрудники продолжали сохранять природу страны несмотря на войну, кадровый голод и постоянную угрозу.

Так, в Кавказском заповеднике в годы войны сотрудники и местные жители спасали кавказских зубров. В 1940 году их оставалось всего пятеро, а во время боевых действий люди прятали животных от авиации и делились с ними последними запасами продовольствия. За всю войну не погиб ни один зубр.

В заповеднике «Кедровая Падь» в Приморье в годы войны осталось всего три егеря. Несмотря на нехватку людей, они продолжали охранять территорию от пожаров и браконьеров. Егерь А. Еримишин погиб при исполнении служебных обязанностей в 1944 году.

На территории заповедника «Кивач» в Карелии осенью 1941 года шли тяжелые бои. Сражения проходили в нескольких сотнях метров от водопада Кивач. Позже в охранной зоне были найдены обломки советского истребителя И-16 и установлена судьба погибшего летчика Григория Скрипника.

Национальный парк «Русская Арктика» сохранил уникальные оборонительные сооружения времен Великой Отечественной войны на мысе Желания архипелага Новая Земля. В 1942 году полярная станция подверглась обстрелу немецкой подводной лодки, однако полярники смогли дать ответный огонь.

Отдельные истории связаны и с сотрудниками заповедников. После войны в заповеднике «Столбы» работал полный кавалер ордена Славы Степан Трубин — фронтовой сапер, участвовавший в боях на пути к Берлину.

Президентский фонд природы отмечает, что эти истории — не только часть военной памяти страны, но и напоминание о людях, которые даже в тяжелейшие годы продолжали сохранять природное наследие России.