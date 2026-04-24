Выглядит очень страшно: у Бони раздуло подвернутую ногу, восхождение сорвалось
Виктория Боня получила серьезную травму во время трекинга, из-за этого она, вероятно, не сможет покорить очередную горную вершину. Телеведущая и блогерша показала поклонникам в Сети раздувшуюся ногу.
46-летняя Боня упала и подвернула ногу накануне запланированного восхождения. Модель отметила, что услышала хруст.
«Опять подвернула ту ногу, которую подворачивала в январе или феврале… Еле-еле иду в темноте», — сказала звезда на видео.
Спустя время нога Бони опухла. Блогерша отметила, что теперь даже не может на нее наступать. Звезда выразила надежду, что это просто вывих без разрыва связок.
Фото - © Телеграм-канал @bonyaviktorya
Блогерша показала огромную шишку на ноге и написала, что теперь конечность «выглядит очень страшно и пугающе».
Поклонники пожелали модели скорейшего выздоровления и отметили, что это «точно был знак», который якобы показывает, что нельзя идти на гору.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.