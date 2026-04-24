Выглядит очень страшно: у Бони раздуло подвернутую ногу, восхождение сорвалось

Виктория Боня получила серьезную травму во время трекинга, из-за этого она, вероятно, не сможет покорить очередную горную вершину. Телеведущая и блогерша показала поклонникам в Сети раздувшуюся ногу.

46-летняя Боня упала и подвернула ногу накануне запланированного восхождения. Модель отметила, что услышала хруст.

«Опять подвернула ту ногу, которую подворачивала в январе или феврале… Еле-еле иду в темноте», — сказала звезда на видео.

Спустя время нога Бони опухла. Блогерша отметила, что теперь даже не может на нее наступать. Звезда выразила надежду, что это просто вывих без разрыва связок.

Блогерша показала огромную шишку на ноге и написала, что теперь конечность «выглядит очень страшно и пугающе».

Поклонники пожелали модели скорейшего выздоровления и отметили, что это «точно был знак», который якобы показывает, что нельзя идти на гору.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.