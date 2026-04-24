По народной программе в Московской области создается новое качество образования

В Московской области трудоустраиваются почти 80% выпускников колледжей — средняя зарплата на стартовой позиции составляет порядка 75 тысяч рублей. Качество образования, которого удалось добиться в последние годы, в том числе, в ходе выполнения народной программы «Единой России», позволяет готовить достойные кадры для экономики. Об этом заявила министр образования Московской области Ингрид Пильдес на круглом столе «Молодежь и дети Подмосковья» в Балашихе, где представители партии и правительства региона подводили итоги работы по народной программе, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В Подмосковье создана сеть из более чем 130 современных мастерских под запросы конкретных предприятий. И колледж сегодня — не запасной вариант для молодых людей, а уверенное самоопределение, конкретный профессиональный путь, отметила министр.

«Большинство студентов получают предложения от работодателей уже на третьем курсе, что говорит о качестве и востребованности профобразования», — сказала Ингрид Пильдес.

По словам министра, профориентация школьников стала частью единой образовательной траектории — от «Точек роста» и «Кванториумов» до мастерских и дальнейшего трудоустройства выпускников. В регионе создано свыше 500 таких центров. Это позволяет детям осознанно выбирать профессию, а региону — готовить специалистов, востребованных экономикой.

Министр физической культуры и спорта Московской области, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Дмитрий Абаренов добавил, что регионе при поддержке «Единой России» создаются условия не только для качественного образования, но и для всестороннего развития детей.

«Сегодня для нас есть три ключевых приоритета: каждый житель должен заниматься физкультурой, все объекты должны быть загружены на 100% и любое соревнование, в котором участвуют спортсмены Московской области, должно завершаться победой. Понятно, что это спорт и результаты бывают разными, но задачи мы ставим максимальные», — подчеркнул министр.

По его словам, в региональном спортивном проекте «Школьная лига», инициатором которого была «Единая Россия», участвуют 50 тысяч детей из всех муниципалитетов Московской области. Колоссальный эффект дал также проект «Открытый школьный стадион» — более 5 тысяч детей записались в спортивные секции, открытые на этих школьных стадионах.

«Все эти цифры очень показательны с точки зрения вовлеченности молодежи в спорт. Школьные стадионы, секции и дворовые проекты делают спорт ближе к детям. Для нас важно, чтобы каждый ребенок мог заниматься спортом рядом с домом. Безусловно, все это стало возможным благодаря поддержке партии на всех этапах, включая формирование регионального бюджета», — подчеркнул Абаренов.

«Единая Россия» сегодня формирует новую народную программу с задачами на следующие пять лет. С этим документом партия пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму и Мособлдуму. Инициативы жителей принимаются в общественных приемных во всех муниципалитетах региона, по телефону 8-800-200-89-50, а также на сайте естьрезультат.рф.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.