В Уфе водитель ассенизаторской машины установил «блатные» номера

В Уфе на ассенизаторской машине были замечены номерные знаки, считающиеся «блатными». По словам собственника автомобиля, зеркальная комбинация «ХУХ» и цифры «001» оказались у него случайно, сообщает «Подъем» .

Грузовик с «блатными» номерами и тонированными окнами стал объектом внимания в соцсетях. В комментариях его окрестили «самым брутальным автомобилем для перевозки отходов».

Владелец машины, которую он сам именует «какавоззиком», рассказал изданию, что данные номера он получил бесплатно примерно семь лет назад, и теперь ежемесячно находятся желающие их приобрести.

«Номер просто попался. Я попросил красивый — мне его дали. Сейчас он, вероятно, стоит около миллиона рублей, но когда я его получал, такой цены он не имел. Мне каждый день звонят с предложением продать — я отвечаю, что он нужен мне самому. Примерно год назад мне предлагали около 700 тысяч», — рассказал владелец машины.

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы во время мониторинга соцсетей также обратили внимание на автомобиль, однако их внимание привлек не номер, а нанесенная на окна пленка. Выяснилось, что светопропускаемость стекол не соответствовала норме. Инспекторы оперативно установили машину и ее водителя.

За рулем оказался 38-летний мужчина. Признаки нарушения подтвердились. Водитель отказался от комментариев, однако самостоятельно устранил тонировку прямо на месте встречи с инспекторами.

На нарушителя составили административный материал по части 3 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Эта статья предусматривает ответственность за управление транспортным средством с тонировкой, не соответствующей техническому регламенту.

Госавтоинспекция Уфы предупредила водителей, что мониторинг соцсетей проводится круглосуточно. При выявлении признаков нарушений автомобили и их владельцев разыскивают и привлекают к ответственности. Инспекторы призывают водителей соблюдать правила и не размещать в интернете видео, которые могут стать доказательством нарушений.

