Расстрел вернули в список казней по решению Минюста США

Министерство юстиции США возобновило практику вынесения смертных приговоров на федеральном уровне и вновь разрешило применение расстрела как метода приведения их в исполнение. Ведомство пояснило, что данные шаги направлены на обеспечение большей безопасности для общества, сообщает «Коммерсант» .

Такое изменение политики последовало за указом, который американский президент Дональд Трамп подписал в первый день своего второго президентского срока. Он указал на необходимость более широкого и оперативного применения высшей меры наказания на федеральном уровне, что, по его мнению, должно сдерживать совершение особо жестоких преступлений и служить восстановлению справедливости для жертв.

Во исполнение этого распоряжения в подготовленном Минюстиции докладе также предписано включить в перечень допустимых методов казни использование электрического стула, газовой камеры и смертельной инъекции. Помимо этого, поставлена задача по расширению инфраструктуры для исполнения подобных приговоров. С момента отмены моратория ведомство уже санкционировало возобновление ходатайств о смертной казни в отношении 44 осужденных, включая троих членов международной преступной группировки MS-13.

В США действие моратория на смертную казнь за преступления федерального уровня продолжалось с 2003 по 2020 год. Дональд Трамп отменил его в 2021 году, и в последние месяцы его первого срока были казнены 13 человек. Администрация экс-президента США Джо Байдена позднее восстановила мораторий, который теперь вновь упразднен.

