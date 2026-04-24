сегодня в 22:59

Массовая авария на Бесединском шоссе в Москве: один погиб, движение перекрыто

На Бесединском шоссе в Москве произошла массовая авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб на месте, сообщает «Осторожно, Москва» .

По предварительным данным, водитель одного из столкнувшихся автомобилей скончался до приезда медиков. Другие участники аварии получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается помощь.

Движение транспорта в сторону МКАД перекрыто. Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда. На месте происшествия работают экстренные службы — спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются. Специалисты устанавливают, что именно привело к столкновению трех машин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.