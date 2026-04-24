Массовая авария на Бесединском шоссе в Москве: один погиб, движение перекрыто
На Бесединском шоссе в Москве произошла массовая авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб на месте, сообщает «Осторожно, Москва».
По предварительным данным, водитель одного из столкнувшихся автомобилей скончался до приезда медиков. Другие участники аварии получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается помощь.
Движение транспорта в сторону МКАД перекрыто. Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда. На месте происшествия работают экстренные службы — спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются. Специалисты устанавливают, что именно привело к столкновению трех машин.
