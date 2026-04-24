Е**** проще сделай: неадекватная женщина с бойцовским псом наехала на россиянку

На россиянку напала собака, но главной проблемой, по словам пострадавшей, стало поведение хозяйки животного. Сама пострадавшая — собачница, она любит собак и не боится их. Однако реакция владелицы пса ее возмутила — ее грубо обматерили. Об этом пострадавшая рассказала в одной из соцсетей.

Женщина рассказала, что когда собака набросилась, она не стала паниковать и кричать, а спокойно отошла и дала животному пройти.

В ответ хозяйка пса, вместо того чтобы извиниться, оскорбила пострадавшую нецензурной бранью, посоветовав сделать «е**** попроще». Женщина отметила, что на ее месте мог оказаться маленький ребенок или пожилой человек, для которого такая ситуация могла бы закончиться трагически. Она недоумевает, с каких пор для владельцев собак стало нормальным так себя вести.

Когда пострадавшая пригрозила написать заявление в полицию и назвала поведение хозяйки неадекватным, та в ответ обозвала ее нецензурно, натравила собаку и попыталась наброситься физически. Женщине пришлось удерживать дверь, чтобы защититься от агрессии. В этот момент ей действительно стало страшно.

Пострадавшая подчеркивает, что сама является ответственной собачницей. Если бы ее пес на кого-то напал или даже просто гавкнул, она извинилась бы тысячу раз. А здесь вместо извинений получила оскорбления и агрессию со стороны хозяйки. Женщина считает такое поведение абсолютно недопустимым и намерена обратиться в правоохранительные органы.

