В России официально установили лимит на количество легионеров

В российской футбольной системе утверждены новые ограничения на количество игроков-нерезидентов. Команды теперь могут включать в свой состав максимум 12 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться не более семи иностранных футболистов, сообщает SHOT .

Данное решение оформлено в виде приказа министерства спорта после консультаций с клубами Российской Премьер-Лиги (РПЛ), как сообщил руководитель ведомства Михаил Дегтярев.

Согласно информации министерства, государственные инвестиции в подготовку футболистов составляют порядка 56 миллиардов рублей ежегодно. Общий бюджет команд РПЛ превышает 120 миллиардов рублей. Хотя 70-80% этих средств также прямо или косвенно являются государственными, на развитие детского и юношеского спорта, по данным лиги, клубы направляют лишь 7,4 миллиарда рублей, что соответствует 6% от общей суммы. При этом до 70% средств расходуется на оплату труда легионеров.

В министерстве спорта полагают, что новые ограничения стимулируют клубы к перераспределению финансов в сторону развития молодежного футбола, поиска перспективных игроков и формирования более широкого пула высококлассных футболистов из числа собственных воспитанников.

В долгосрочной перспективе министерство намерено снизить допустимое число иностранцев до десяти в заявке и пяти на поле.

Однако, как отметил Дегтярев, окончательное решение по этому вопросу будет принято после оценки результатов работы клубов в следующем сезоне.

