Астрономы отмечают профессиональный праздник в России 25 апреля
День астрономии в России и других странах мира отмечают весной и осенью. В первом случае — в субботу с середины апреля до середины мая.
В 2026 году День астрономии выпадает на 25 апреля.
Дату учредили в 1973-м в американской Калифорнии. С тех пор в этот день объединяются любители астрономии. Наука изучает Вселенную, небесные тела и системы.
Задача Дня астрономии — рассказать людям об этой науке и строении Вселенной. В дату во многих музеях, планетариях и обсерваториях проводятся торжественные мероприятия.
В День астрономии многие россияне стараются посетить специализированные учреждения. В планетариях они погружаются в устройство Вселенной и узнают много нового.
