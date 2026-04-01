Астрономы отмечают профессиональный праздник в России 25 апреля

25 апреля в России отмечают День астрономии

День астрономии в России и других странах мира отмечают весной и осенью. В первом случае — в субботу с середины апреля до середины мая.

В 2026 году День астрономии выпадает на 25 апреля.

Дату учредили в 1973-м в американской Калифорнии. С тех пор в этот день объединяются любители астрономии. Наука изучает Вселенную, небесные тела и системы.

Задача Дня астрономии — рассказать людям об этой науке и строении Вселенной. В дату во многих музеях, планетариях и обсерваториях проводятся торжественные мероприятия.

В День астрономии многие россияне стараются посетить специализированные учреждения. В планетариях они погружаются в устройство Вселенной и узнают много нового.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.