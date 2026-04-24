Из-за ВСУ «Русагро» закрыла три свинокомплекса в Белгородской области

Группа «Русагро» закрыла три свиноводческих комплекса в Белгородской области. Решение принято из-за высокого уровня риска для персонала и производственных процессов в приграничной территории. Об этом сообщается в отчетности компании за первый квартал, сообщает «Коммерсант» .

Производственный убыток после закрытия предприятий составил 6 тысяч тонн. В компании рассказали, что выбывшие объемы производства удалось компенсировать за счет повышения загрузки кластера в Приморском крае — плюс 7 тысяч тонн. В итоге общий объем производства свинины в живом весе почти не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 141 тысячу тонн. Реализация свиноводческой продукции за отчетный период выросла на 2 процента — до 112 тысяч тонн.

Холдинг «Русагро» получил полный контроль над ООО «ГК Агро-Белогорье» в ноябре 2024 года. В состав актива входят 20 свинокомплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. Все эти объекты расположены в Белгородской области.

Представители «Агро-Белогорье» неоднократно сообщали о гибели и ранениях сотрудников при атаках Вооруженных сил Украины. В мае 2024 года при обстреле машин, перевозивших работников свинокомплексов на работу, погибли девять человек. Восемь из них были сотрудниками «Агро-Белогорье».

