сегодня в 21:44

Два автомобиля сгорели на севере Москвы

На севере Москвы произошел пожар, в котором сгорели два легковых автомобиля. Возгорание случилось на улице Цандера, пишет «Осторожно, Москва» .

В момент возгорания внутри машин никого не было. Пострадавших в результате происшествия нет. Огонь повредил только транспортные средства.

На месте пожара работают экстренные службы. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причину возгорания.

Информация о том, что именно послужило источником огня, пока не раскрывается. Другие подробности происшествия уточняются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.