В Бурятии нашли тело одного погибшего туриста после схода лавины

В ходе схода лавины в Бурятии один из путешественников погиб. Еще трое участников похода, обнаруженные живыми, доставлены в медицинское учреждение, сообщает РЕН ТВ .

Как уточнили в местном главке МЧС, трое пострадавших получили повреждения разной степени тяжести. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в базовый лагерь. Группа состояла из семи человек.

Спасательные операции в темное время суток приостановлены из-за сложных погодных условий и возобновятся утром.

Предварительно известно, что неоформленная группа из семи туристов совершала подъем на пик Конституции. На перевале «26-го партийного съезда» на них обрушилась снежная лавина, в результате чего четверо людей были засыпаны снегом.

