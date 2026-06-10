Глава Чувашии Николаев: Чебоксары подверглись ракетной атаке

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Рано утром в среду Чебоксары подверглись украинской ракетной атаке. Все экстренные службы республики уже работают на местах, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Он отметил, что сейчас в городе уточняется число пострадавших людей и поврежденных объектов.

Как добавил глава, также принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности горожан и поддержания правопорядка.

«Прошу вас сохранять спокойствие, но соблюдать бдительность — опасность все еще сохраняется. Пожалуйста, доверяйте только официальной информации», — обратился Николаев к жителям.

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