В Москве 10 июня может быть повторен рекорд по жаре

10 июня в Москве температура прогнозируется близкой к суточному рекорду для этого дня, он составляет +30 градусов и установлен в 1998 году, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он добавил, что на погоду в столице оказывает влияние теплый сектор циклона. Температура составит от плюс 27 до плюс 32 градусов. Скорость юго-западного ветра на превысит 7 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., этот показатель находится около нормы.

По его словам, в Москве в среду будет переменная облачность, обойдется без существенных осадков, а в Подмосковье, преимущественно на западе, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.

Синоптик уточнил, что 11 июня ближе к вечеру прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Термометры ночью покажут от +16 до +18 градусов, днем — от +29 до +31.

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