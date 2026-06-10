Косметический или капитальный: 8 из 10 россиян ссорились из-за ремонта

Большинство россиян (60%) планируют в скором времени заняться ремонтом или уже делают его. В ходе пороса 8 из10 респондентов признались, что ссорились из-за вопросов ремонта, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито».

Из опрошенных 17% находятся в процессе ремонтных работ, 23% хотят начать их в ближайшие полгода, а 20% — в течение 3 лет. В основном подобные планы есть у респондентов 35-44 лет (65%).

Чаще всего россияне собираются делать дома косметический ремонт (45%). 23% планируют немного обновить интерьер, но обойтись без больших строительных работ. 14% ждет капремонт вторичного жилья, а 7% будут с нуля обустраивать квартиру в новостройке. Еще 5% признались, что будут переделывать неудачный ремонт. А 4% займутся стройработами для перепродажи жилья или сдачи его в аренду. В основном это молодежь 18-24 лет (8%).

Траты: на что и сколько

Для проведения ремонта россияне чаще всего покупают краску (55%), стройсмеси (40%), розетки и выключатели (39%), плитку или ламинат (37%) и освещение (35%). Зумеры в основном планируют взяться за системы хранения (32%), мягкую мебель (31%), декор (29%) и бытовую технику (27%).

Потратить на проведение ремонта респонденты планируют в среднем 270 тыс. рублей. Но 45% хотели бы уложиться в 100 тыс. 24% закладывают от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, 13% — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, еще 13% готовы потратить на такие дела от 500 тыс. до 1 млн рублей, а 4% — больше указанных сумм.

Как принимают решения

Организацией ремонта, выбором стройматериалов и решением прочих вопросов члены семьи обычно занимаются вместе (36%). Но у 25% опрошенных это делают мужчины, а у 20% — женщины. Также 7% респондентам помогают родственники, причем чаще подобным образом отвечали люди 18-24 лет (25%). Еще они чаще обращаются к специалистам — строителям и дизайнерам (4%).

При этом 8 из 10 россиян признались, что у них были споры из-за ремонта. У 14% это происходило часто — в основном ссоры по этой причине возникали время от времени (40%) или совсем редко (23%). Чаще всего споры были из-за выбора цвета стен или плитки (32%), а еще из-за стиля интерьера (30%). А у 17% молодых людей (18-24 лет) — из-за желания воплотить идеи из Pinterest.

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