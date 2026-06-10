«Схема Долиной»: москвичка взыскала 1 млн с бабушки, жившей в проданной квартире

Москвичка, обманутая по «схеме Долиной», выиграла суд у продавца жилья и взыскала с нее почти 1 млн рублей за то, что пенсионерка больше года жила уже не в своей квартире, сообщает Baza .

В 2023 году жительница столицы перед родами хотела улучшить свои жилищные условия, влезла в долги и купила у пенсионерки квартиру за 9 млн рублей. Она перестраховалась всеми возможными способами, но и такой подход не помог. После сделки продавец отказалась выезжать из жилья.

Пенсионерка прожила в уже проданной квартире год и три месяца, прежде чем ее удалось выселить с помощью приставов и почти штурмом.

Через 1,5 года пенсионерка подала в суд о признании сделки недействительной. Пожилая москвичка заявила, что была под влиянием мошенников и денег у нее нет.

Спустя три года, уже родив ребенка и пройдя через долгие судебные тяжбы, покупательница смогла добиться справедливости. Кроме того, суд взыскал с пенсионерки чуть меньше 900 тыс. рублей за ее проживание в чужой квартире, этот факт признали неосновательным обогащением. Квартира также осталась за молодой мамой.

Летом 2024 года мошенники заставили певицу Ларису Долину продать квартиру в центре Москвы. Она понесла ущерб 317 млн рублей. Однако потом суд признал сделку недействительной и вернул квартиру артистке, так как она находилась под влиянием мошенников в момент продажи. После этого все подобные дела стали называть «схемой Долиной». Но покупательница жилья певицы Полина Лурье в итоге отстояла право на недвижимость в Верховном суде, и Долина лишилась квартиры.

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