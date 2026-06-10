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Не женат — не виноват: клуб «без баб» собрался у штаба помощи мамам-одиночкам

На открытии штаба для помощи матерям одиночкам в центре столицы собрался небольшой пикет клуба «без баб», сообщила в своем блоге anasteisha.p.reserv россиянка Анастасия.

Она отметила, что в этом штабе женщины, оставшиеся одни с детьми или подвергшиеся насилию, смогут получить бесплатную помощь.

При этом рядом со штабом собралось около 15 мужчин с плакатами, на которых написано «не женат — не виноват», «без баб», «алименты, нет, спасибо».

«Самое жесткое, что я видела когда-либо в жизни», — прокомментировала автор видео.

Подписчики осудили мужчин, которым, судя по всему, больше нечем заняться. Некоторые предположили, что это школьники, и вообще «на мужчин не похожи». А еще было предположение, что собравшимся просто заплатили за «митинг».

«Ущемленные сыночки-корзиночки», — отметила одна из комментаторов.

Один из подписчиков предположил, что все собравшиеся выросли без отца.

«Это получается они даже за себя не в ответе и переваливают ответственность даже за себя на женщин. Интересно», — добавила еще одна подписчица.

Также было высказано предположение, что у мужчин появилось данное движение, так как у некоторых алименты вышли «на уровень бизнес-плана».

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