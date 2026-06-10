Таскал за волосы и бил ножом: мужчина жестоко расправился с сожительницей
Трагедия произошла в одном из подъездов Уссурийска. Мужчина жестоко расправился с сожительницей, которую таскал за волосы, бил головой о пол, а после ударил ножом, сообщает «112».
Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, избиение началось еще в квартире. Женщина пыталась убежать и двигалась к лифту, но агрессор догнал ее по пожарной лестнице.
У лифта на 7 этаже мужчина вытащил жертву за волосы и стал избивать. В том числе он жестоко бил пострадавшую головой о пол, а затем достал нож и нанес несколько ударов.
На место прибыли полицейские. Им мужчина объяснил, что пара выпивала вместе, а затем они поссорились. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию. У нее диагностированы ранения в области печени, гематомы лица и перелом уха.
Вскоре стало известно, что во время конфликта женщина сама воткнула себе нож в живот. Тогда сожитель вышел из себя и в воспитательных целях стал избивать ее.
По предварительным данным, после допроса агрессора отпустили, что пришлось не по душе местным жителям. Сейчас он снова задержан.
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