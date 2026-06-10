«Плацкартники» накопили на самолет: россиянка высмеяла соседок по рейсу
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«Плацкартники» накопили на самолет, так россиянка Светлана в своем блоге назвала соседок по самолету, которые положили ноги ей на ручку кресла.
Она сняла видео, в котором показала, как с одной стороны на ручке между креслами положили голые ступни, а с другой — ноги в носках.
«Привычки плацкарта остались, хорошо хоть кипятка в самолете нет», — написала Светлана.
Подписчики поддержали девушку, осудив такое поведение пассажиров в самолете. А еще напомнили, что билеты на самолет можно купить дешевле, чем на поезд.
А некоторые поделились, что у них тоже ноги в самолете болят, но они их вытягивают как могут, а не на чужое кресло закидывают.
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