«Плацкартники» накопили на самолет: россиянка высмеяла соседок по рейсу

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«Плацкартники» накопили на самолет, так россиянка Светлана в своем блоге назвала соседок по самолету, которые положили ноги ей на ручку кресла.

Она сняла видео, в котором показала, как с одной стороны на ручке между креслами положили голые ступни, а с другой — ноги в носках.

«Привычки плацкарта остались, хорошо хоть кипятка в самолете нет», — написала Светлана.

Подписчики поддержали девушку, осудив такое поведение пассажиров в самолете. А еще напомнили, что билеты на самолет можно купить дешевле, чем на поезд.

А некоторые поделились, что у них тоже ноги в самолете болят, но они их вытягивают как могут, а не на чужое кресло закидывают.

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