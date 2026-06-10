Людей вывозят из сел Приволье и Малотарановка, а также из отдельных районов Славянска, Краматорска и Беленького. Владимир Путин ранее заявлял, что к началу июня под контролем Киева оставалось менее 15% территории ДНР, включая Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ян Гагин сообщил Радио «Комсомольская правда», что чиновников, госучреждения, архивы и документы из этих городов уже вывезли. По его словам, сейчас эвакуируют мирных жителей, чтобы занять их дома и оборудовать укрепрайоны. Он также заявил о грабежах и мародерстве со стороны ВСУ.

Гагин утверждает, что детей часто вывозят отдельно от родителей. По его словам, такие случаи были в Авдеевке, Угледаре и других населенных пунктах, а часть семей до сих пор не знает, где находятся дети. Он допустил, что это может быть связано с «торговлей детьми для самых разных целей».

Эксперт также заявил, что российские силы продвигаются по линии боевого соприкосновения, но темпы сдерживают беспилотники ВСУ. По его словам, в Константиновке идут серьезные бои, логистика украинской группировки находится под огневым контролем, а случаи дезертирства и мародерства участились.

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