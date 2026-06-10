Гагин заявил, что Киев разлучает семьи при эвакуации в ДНР
Фото - © Алексей Куденко/РИА Новости
Зону эвакуации на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики расширили. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что детей вывозят отдельно от родителей, сообщает kp.ru.
Людей вывозят из сел Приволье и Малотарановка, а также из отдельных районов Славянска, Краматорска и Беленького. Владимир Путин ранее заявлял, что к началу июня под контролем Киева оставалось менее 15% территории ДНР, включая Славянско-Краматорскую агломерацию.
Ян Гагин сообщил Радио «Комсомольская правда», что чиновников, госучреждения, архивы и документы из этих городов уже вывезли. По его словам, сейчас эвакуируют мирных жителей, чтобы занять их дома и оборудовать укрепрайоны. Он также заявил о грабежах и мародерстве со стороны ВСУ.
Гагин утверждает, что детей часто вывозят отдельно от родителей. По его словам, такие случаи были в Авдеевке, Угледаре и других населенных пунктах, а часть семей до сих пор не знает, где находятся дети. Он допустил, что это может быть связано с «торговлей детьми для самых разных целей».
Эксперт также заявил, что российские силы продвигаются по линии боевого соприкосновения, но темпы сдерживают беспилотники ВСУ. По его словам, в Константиновке идут серьезные бои, логистика украинской группировки находится под огневым контролем, а случаи дезертирства и мародерства участились.
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