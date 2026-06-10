Горячая линия главврача приняла 145 тыс звонков в Подмосковье

Более 145 тыс. обращений поступило на горячую линию главного врача в Московской области с начала 2026 года. По телефону пациенты могут узнать график приема специалистов, порядок записи на исследования и оставить отзывы о работе медорганизации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут задать вопросы и уточнить информацию о своей медицинской организации по телефону горячей линии главного врача. Сервис позволяет оперативно получить необходимые сведения и передать предложения или замечания руководству учреждения.

«По телефону горячей линии можно узнать график приема специалистов, порядок записи на исследования, а также оставить отзывы и предложения о работе медорганизации. Благодаря этому каналу связи пациенты оперативно получают необходимую информацию, а руководство медицинских учреждений — возможность своевременно реагировать на актуальные вопросы жителей. С начала этого года на горячей линии главного врача обработано уже более 145 тыс. звонков», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Позвонить на горячую линию можно по номеру +7 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер своей медицинской организации. Его можно узнать на официальных сайтах учреждений и на информационных плакатах в поликлиниках. Линия работает по будням с 9.00 до 18.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.