В Серпухове демонтируют аварийный дом 1917 года на Калужской

В Серпухове начали снос аварийного жилого дома № 5б на улице Калужской. Работы планируют завершить до конца июня, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный кирпичный дом площадью более 200 квадратных метров расположен в исторической части города. Здание 1917 года постройки признали аварийным и непригодным для дальнейшей эксплуатации, восстановлению оно не подлежит.

В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Московской области» расселили жильцов двух коммунальных квартир. После этого дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Сейчас специалисты проводят демонтаж.

Всего в городском округе Серпухов выявили 261 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства 182 объекта, что составляет 70% от общего числа. Работа по оставшимся объектам продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.