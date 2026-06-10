Подмосковные гольфисты выиграли три медали Кубка России в Мытищах

Гольфисты из Московской области завоевали две золотые и одну серебряную медали на Кубке России, который прошел с 31 мая по 6 июня в гольф-клубе «Пестово» в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителем турнира среди мужчин стал Иван Стриганов. В финале он обыграл Артема Дунаева, также представляющего Подмосковье. Эта победа стала для Стриганова пятой в карьере на Кубке России.

«Старт на турнире получился не самый удачный, допускал много ошибок, которые приводили к богги в первые два дня. В третий день получилось собраться и вырвать победу в обоих матчах на последней лунке. Ну и финал, который получился очень непростым, хотя и завершил его досрочно, доставил много эмоций, так как это уже пятая победа в данном турнире. И она чувствуется как самая особенная из всех», — поделился Иван Стриганов.

Среди женщин обладательницей Кубка России стала Нина Пегова. В финальном матче она обыграла соперницу из Москвы.

«Гольф — это для меня работа, но работа, приносящая удовольствие. Я не задумывалась, какой матч был самым сложным, но по количеству пройденных лунок — это четвертьфинал против Глафиры Помазковой. На 18-й лунке я сделала берди, закатив патт по сложному и интересному брейку. Это было здорово», — прокомментировала победу Нина Пегова.

Турнир прошел в формате Match Play и собрал сильнейших гольфистов страны. Первый вице-президент федерации гольфа Московской области Алексей Жарич отметил, что спортсмены региона подтвердили статус лидеров и пожелал им успеха на предстоящем чемпионате России в Казани. Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.