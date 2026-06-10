Петербуржец поджег Hyundai водителя, который насмерть сбил его кота во дворе

В Петербурге мужчина поджег Hyundai водителя, чтобы отомстить за сбитого кота

В Петербурге 66-летний мужчина поджег Hyundai водителя, который насмерть сбил кота во дворе. Пламя задело еще пять автомобилей, сообщает «Бриф24» .

Все произошло 11 января 2026 года на парковке у дома № 7 по Дунайскому проспекту в Московском районе. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина решил избавиться от автомобиля после гибели кота.

Огонь перекинулся с Hyundai на еще пять машин. Заявления о порче имущества подали шесть человек.

Подозреваемого нашли спустя полгода. Им оказался 66-летний безработный житель того же дома. Он пояснил, что хотел повредить только Hyundai и не ожидал распространения огня.

Мужчину задержали по уголовной статье о порче имущества.

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