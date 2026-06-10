Салон «МВМС-2026» открылся в Кронштадте

сегодня в 15:54

Международный военно-морской салон «МВМС-2026» начал работу в Кронштадте. В нем участвуют делегации из 27 государств, сообщает «Бриф24» .

В церемонии открытия участвовали помощник президента России Николай Патрушев, губернатор Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем канале в мессенджере МАКС.

Поляков отметил, что Музей военно-морской славы в Кронштадте станет площадкой для диалога представителей судостроительной и оборонной отраслей, научного сообщества и профильных специалистов.

В 2026 году к салону присоединились делегации из 27 государств. Современные разработки представляют 210 российских и иностранных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«МВМС-2026» в очередной раз подтверждает высокий уровень отечественного судостроения, потенциал российской промышленности и авторитет национальной инженерной школы», — заключил Кирилл Поляков.

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