Салон «МВМС-2026» открылся в Кронштадте
Фото - © Алексей Даничев/РИА Новости
Международный военно-морской салон «МВМС-2026» начал работу в Кронштадте. В нем участвуют делегации из 27 государств, сообщает «Бриф24».
В церемонии открытия участвовали помощник президента России Николай Патрушев, губернатор Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем канале в мессенджере МАКС.
Поляков отметил, что Музей военно-морской славы в Кронштадте станет площадкой для диалога представителей судостроительной и оборонной отраслей, научного сообщества и профильных специалистов.
В 2026 году к салону присоединились делегации из 27 государств. Современные разработки представляют 210 российских и иностранных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«МВМС-2026» в очередной раз подтверждает высокий уровень отечественного судостроения, потенциал российской промышленности и авторитет национальной инженерной школы», — заключил Кирилл Поляков.
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